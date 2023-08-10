Глава Запорожской области рассказал о покушениях на свою жизнь

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости рассказал , что на его жизнь покушались более десяти раз.

«Покушений было много, мы после десяти уже не считали. Но, если ты встал на этот путь, то надо к этому быть готовым, это во-первых. А во-вторых, какие-то там угрозы слать – это так смешно. Если я уже пошел, если я это уже делаю, если я живу интересами своего народа, своей родины», – сказал Балицкий.

По его словам, ему много раз поступали угрозы и обвинения в предательстве, были и попытки подкупа.

Балицкий назвал все это бессмысленным, поскольку он уже выбрал свой путь и будет ему верен.