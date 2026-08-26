В Лобне тренер-преподаватель приобрел квартиру по «Соципотеке»

Тренер-преподаватель из Подмосковья Дмитрий Подшибякин принял участие в программе «Социальная ипотека» и купил в городском округе Лобня, он работает тренером-преподавателем по пулевой стрельбе в Спортивной школе Олимпийского резерва по летним видам спорта городского округа Дмитров. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новый участник уже переехал в собственную однокомнатную квартиру.

«Наша „однушка“ была на вторичном рынке, но с минимальным ремонтом. Поэтому мы уже переехали. При выборе, конечно, главным был вопрос территориальный и хотелось, чтобы цена устраивала. Здесь у нас хороший район и рядом живет моя семья — мама и сестра. Несмотря на то, что работаю я в Дмитровском округе, мне удобно добираться до работы на электричке», — отметил Дмитрий.

Узнать подробнее о соципотеке можно на сайте Минжилполитики области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.