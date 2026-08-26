В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В среду и четверг, 26 и 27 августа, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах – II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – III класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 28 августа, на большей части территории региона спрогнозировали II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – III класс. Температура воздуха днем составит +15-19 градусов, ночью – +7-10. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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