В Домодедове организуют футбольный матч проекта «Выходи во двор»

Футбольный матч проекта «Выходи во двор» проведут в Домодедове

Официально

Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]

В воскресенье, 30 августа, в Домодедово на футбольном поле образовательного комплекса «Доминанта» пройдет игра юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В гала-матче со сборной жителей округа сыграют звезды российского футбола. Среди них — Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Комментатором выступит спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Футболисты также проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ, зрители смогут посетить футбольные аттракционы и принять участие в розыгрыше подарков с автографами легенд. Отметим, что проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». Вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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