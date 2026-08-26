В Домодедове организуют футбольный матч проекта «Выходи во двор»
Футбольный матч проекта «Выходи во двор» проведут в Домодедове
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
В воскресенье, 30 августа, в Домодедово на футбольном поле образовательного комплекса «Доминанта» пройдет игра юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В гала-матче со сборной жителей округа сыграют звезды российского футбола. Среди них — Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Комментатором выступит спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.
Футболисты также проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ, зрители смогут посетить футбольные аттракционы и принять участие в розыгрыше подарков с автографами легенд. Отметим, что проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». Вход для зрителей свободный.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
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