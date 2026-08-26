В Истре построили 10 новых домов в коттеджном поселке «Кембридж»

Новые дома построили в коттеджном поселке «Кембридж» в Истре

Официально

Фото: [Министерство жилищной политики МО]

В Истре продолжают строить малоэтажный коттеджный поселок «Кембридж», там ввели в эксплуатацию 10 новых домов блокированной застройки. Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение девелоперу ООО «Оптилэнд».

Проект предусматривает семь очередей строительства с полноценной инфраструктурой. Жителям доступны детский сад, творческие мастерские, детские площадки, зоны для тихого отдыха, падел-клуб, футбольное поле, площадки для воркаута, игры в баскетбол, хоккей и теннис. Кроме того, на территории есть безопасная зона для бега и спортивной ходьбы, пять бульваров с ландшафтным дизайном и площадка для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.

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Министерство жилищной политики Московской области
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