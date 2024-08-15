Главгосстройнадзор завершил проверку второго этапа строительства детской областной больницы в Красногорске

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации по итогам проверки второго этапа строительства Московской областной детской больницы в городском округе Красногорск.

Напоминаем, что возводить медицинский объект начали еще в 2021 году. Строительство проходит в три этапа. В ходе первых двух возведены четыре блока больницы, а уже в ходе третьего этапа строители завершат подземную часть здания, включая паркинг для посетителей и медицинского персонала.

Ожидается, что данная больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Ежегодно по полисам ОМС медицинскую помощь смогут получать здесь более пятнадцати тысяч детей не только из Подмосковья, но и других регионов страны.

А полностью завершить строительство Московской областной детской больницы планируют уже осенью этого года.

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