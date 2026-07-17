Главный день для будущих матерей: почему 18 июля идут молиться праведной Елисавете

В пятницу, 18 июля, Православная церковь чтит память святой праведной Елисаветы — матери святого Иоанна Предтечи и близкой родственницы Пресвятой Богородицы. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов напомнил о духовном значении этого дня, пишет REGIONS .

История святой праведности и евангельское пророчество

Святая Елисавета была супругой священника Захарии. Долгие годы пара страдала от бездетности, что в ветхозаветные времена считалось бесчестием. Однако за их праведность и непрестанную веру Господь совершил чудо и даровал супругам сына — будущего пророка Иоанна Крестителя.

Михаил Иванов особо подчеркнул значимость евангельской встречи Елисаветы с Девой Марией: именно Елисавета, исполнившись Святого Духа, первой засвидетельствовала богоизбранность Богородицы словами: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» (Лк. 1:42).

О чем принято молиться праведной Елисавете

Православные верующие традиционно обращаются к святой Елисавете со следующими молитвенными прошениями:

О даровании детей: молитва помогает супругам, испытывающим трудности с зачатием.

О благополучной беременности и родах: святую просят о здоровье матери и ребенка.

О сохранении и укреплении семьи: о мире, согласии и взаимопонимании между супругами.

Об укреплении веры и терпении: для преодоления жизненных испытаний.

В день памяти святой верующим рекомендуется посетить храм, поставить свечу к иконе праведной Елисаветы и прочитать праздничные тропарь и кондак.