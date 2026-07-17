Дорожники Подмосковья провели ремонт светофоров

Так, дорожники отремонтировали неисправные вызывные кнопки на пешеходных светофорах, расположенных на улице Ленина в Подольске и на дороге в деревне Морозово. Кроме того, два светофора восстановили в Люберцах — на Октябрьском проспекте в окружном центре и на Быковском шоссе в поселке городского типа Малаховка. Объекты обновили на Фабричном шоссе в Старой Купавне, улице Советской в Щелкове, Ивантеевском шоссе в Ивантееве, Новом бульваре в Долгопрудном, улице Ново-Никольской в Красногорске. Кроме того, работы прошли на проспекте Кирова в Коломне, улице Профессиональной в Дмитрове, Можайском шоссе в поселке городского типа Большие Вяземы Одинцовского округа и 35-м км Каширского шоссе в селе Ям в Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.