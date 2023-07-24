Главный инженер одной из частных компаний обвинен в связи с ЧП в московском ТЦ

Как сообщает RT , следственным комитетом, ответственным за расследование преступлений, был задержан главный инженер после данного происшествия.

Ему предъявили обвинение в несоблюдении правил промышленной безопасности. Все из-за трагедии, случившейся в московском торговом центре «Времена года». Согласно обвинению, прорвавшаяся труба с кипятком привела к смерти четырех человек.

Прокуроры в настоящий момент рассматривают вопрос о выборе меры пресечения для главного инженера частной компании, например, в виде его заключения под стражу. Мэр Москвы, Сергей Собянин, подтвердил информацию о гибели четырех человек в результате прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года».

Этот случай в очередной раз напомнил о важности строгого соблюдения промышленных стандартов и мер безопасности во всех сферах деятельности.