Главный нарколог Подмосковья призвал аллергиков отказаться от сигарет и спиртного весной
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Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин призвал аллергиков отказаться от курения и употребления спиртного в весенний период.
С наступлением весны начинается сезон поллиноза — одной из форм аллергии, вызванной пыльцой растений. По словам Холдина, курение и употребление алкоголя могут ухудшить состояние аллергиков.
«Во время сезона поллиноза, когда все цветет, аллергикам необходимо отказаться от курения, ведь оно не только усугубляет течение болезни, но и может спровоцировать приступ с удушьем. Также лучше не употреблять алкогольные напитки, поскольку они содержат продукты брожения, которые могут усугубить состояние», - пояснил врач.
Чтобы облегчить состояние, нужно принимать назначенные врачом медикаменты, чаще проводить влажную уборку, тщательно мыть руки и умываться после прихода с улицы.