Главный педиатр Подмосковья напомнила родителям об основных правилах безопасности детей во время отдыха у водоема

Летом многие родители планируют выезжать к местам отдыха у воды, чтобы отдохнуть. Каких правил стоит придерживаться для безопасности детей в таких поездках, рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

«Для отдыха выбирайте только официально разрешенные для купания водоемы, которые прошли проверку. Убедитесь, что в месте купания ребенка безопасный пологий спуск в воду, нет течения или посторонних предметов, например, коряг. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители: лягушки, рыбки», — отметила Одинаева.

По ее словам, маленькие дети в водоеме всегда должны находиться вблизи родителей, на расстоянии вытянутой руки. Если дети играют на мелководье, за ними также нужен контроль, продолжила специалист. При этом грубых игр, например, попыток топить человека, а также подачи ложных сигналов о помощи лучше избегать.

«Если ребенок пользуется плавательным кругом и надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы оно состояло из нескольких независимых надувных частей», — добавила педиатр.

Также Одинаева посоветовала неплотно кормить детей перед купанием, потому что в этом случае могут начаться судороги. На пляж можно взять с собой легкий перекус и воду. В опасных случаях стоит незамедлительно вызывать спасателей или скорую помощь.