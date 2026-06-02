Не выдержало и пары часов: в Кыштыме экстренно закрыли колесо обозрения после поломки в июне

В Челябинской области запуск нового городского аттракциона обернулся экстренной эвакуацией. Жители Кыштыма оказались заблокированы на высоте из-за внезапной остановки колеса обозрения. Администрация округа и сотрудники парка были вынуждены спускать напуганных пассажиров вручную.

Аварийная остановка в парке Пушкина: автоматика заблокировала систему

Как пишет kp.ru, в городе Кыштым Челябинской области зафиксировано чрезвычайное происшествие на территории обновленного городского парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина. Торжественное открытие и официальный ввод в эксплуатацию нового колеса обозрения под названием «Садовое кольцо» состоялись 1 июня. Однако праздничная повестка была сорвана: спустя всего несколько часов после начала работы гигантский механизм полностью прекратил движение, когда на высоте в закрытых кабинках находились посетители.

Официальное заявление по поводу инцидента опубликовала администрация Кыштымского городского округа на своей верифицированной странице в социальной сети «ВКонтакте». Согласно оперативным данным властей, причиной экстренной остановки аттракциона послужило штатное срабатывание встроенного автоматического механизма электронной защиты. Электроника зафиксировала технический сбой и полностью заблокировала приводы во избежание более серьезной аварии.

Ручная эвакуация: никто из пассажиров не пострадал

Администрация подчеркнула, что угрозы для жизни и здоровья застрявших на высоте людей не возникло благодаря профессионализму обслуживающего персонала. К ликвидации последствий инцидента не пришлось привлекать тяжелую технику МЧС.

В качестве компенсации за пережитый стресс и испорченный отдых руководство парка пообещало полностью вернуть пострадавшим гражданам деньги, потраченные на покупку билетов на «Садовое кольцо». Кроме того, всем эвакуированным посетителям в добровольном порядке предоставят бесплатные пригласительные купоны на прогулочную поездку на водных катамаранах.

Проверка безопасности и неопределенные сроки простоя

На данный момент работа нового колеса обозрения полностью приостановлена, доступ посетителей к нему закрыт. Руководству парка и инженерам компании-подрядчика предстоит провести комплексный технический аудит, выявить причину ложного или истинного срабатывания защитных датчиков, а также провести повторные динамические испытания конструкции под нагрузкой.