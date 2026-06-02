Не факты, а победы: Мединский ответил авторам роликов, которые ругают новый учебник истории

Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а «эмоциональное впечатление избыточных побед». Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, чьи слова приводит РИА Новости.

Владимир Мединский прокомментировал критику, поступающую в адрес единого учебника по истории. По его словам, авторам издания не ставят в вину фактологические ошибки.

Владимир Мединский отметил, что анализ видеороликов с критикой учебника указывает на характер комментариев:

99% комментариев сводятся к тому, что «создается впечатление об избыточности побед».

В ответ на заявления критиков об «избыточности побед» автор учебника перечислил исторические события и достижения, которые являются поводами для гордости:

Победы над Ордой, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером;

Постройка первой в мире АЭС;

Совершение прыжка в космос.

Владимир Мединский задал критикам вопрос, хотят ли они, чтобы государственный учебник «создавал эмоциональное ощущение пораженчества и презрения к своей стране?».

«Не дождетесь!» — заключил Мединский.

