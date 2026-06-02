Не факты, а победы: Мединский ответил авторам роликов, которые ругают новый учебник истории
РИА Новости опубликовали ответ Мединского критикам единого учебника истории
Критики единого учебника по истории ставят в вину авторам не фактологические ошибки, а «эмоциональное впечатление избыточных побед». Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, чьи слова приводит РИА Новости.
Суть критики единого учебника по истории
Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский прокомментировал критику, поступающую в адрес единого учебника по истории. По его словам, авторам издания не ставят в вину фактологические ошибки.
Владимир Мединский отметил, что анализ видеороликов с критикой учебника указывает на характер комментариев:
- 99% комментариев сводятся к тому, что «создается впечатление об избыточности побед».
Позиция Владимира Мединского
В ответ на заявления критиков об «избыточности побед» автор учебника перечислил исторические события и достижения, которые являются поводами для гордости:
- Победы над Ордой, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером;
- Постройка первой в мире АЭС;
- Совершение прыжка в космос.
Владимир Мединский задал критикам вопрос, хотят ли они, чтобы государственный учебник «создавал эмоциональное ощущение пораженчества и презрения к своей стране?».
«Не дождетесь!» — заключил Мединский.
До этого заявления помощник президента России Владимир Мединский также рассказывал, чем может гордиться молодежь «здесь и сейчас».