Наоми Осака философски отреагировала на поражение от первой ракетки мира

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака, ныне занимающая 16-ю позицию в рейтинге, прокомментировала свое поражение от нынешнего первого номера мировой классификации Арины Соболенко в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

Японская теннисистка проиграла белоруске со счетом 5:7, 3:6. Осака призналась, что раньше сильно бы расстраивалась после проигрыша, разочаровывалась в себе. Но со временем 28-летняя спортсменка поняла, что не стоит так растрачивать эмоции.

«Потому что, честно говоря, удар по мячу в глобальном смысле на Земле… в целом не так уж и важен», — сказала Осака на пресс-конференции.

Она отметила, что единственное, что может сделать, так это стараться изо всех сил и надеяться, что ей когда-то удастся победить мощную соперницу. Соболенко и Осака встречались шесть раз за карьеру, единственную победу японка одержала еще в 2018 году.

За свою карьеру Наоми Осака завоевала семь титулов в одиночном разряде и заработала на корте более $25 млн.

