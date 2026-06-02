Мурад Мусаев едко ответил Мостовому, требовавшему отставки тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в разговоре с «Чемпионат» ответил на вопрос о нападках бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового в свой адрес.

Мостовой предлагал Мусаеву подать в отставку, поскольку «Краснодар» занял второе место в РПЛ и проиграл финал Кубка России. Также он заявил, что никакие результаты не помогут Мусаева снять с себя ярлык «нефутбольный человек».

«Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем», — сказал Мусаев.

Тренер отказался всерьез обсуждать претензии Мостового, поскольку невозможно понять его логику: когда «Краснодар» хорошо играл при Владимире Ивиче, то это потому, что тот футбольный человек; когда «Краснодар» стал чемпионом при «нефутбольном» Мусаеве, то это потому, что в команде хорошие футболисты.

42-летний Мусаев работал в молодежных командах «Краснодара», возглавлял основную команду в 2018-2021 годах, а затем с марта 2024 года. В 2025 году «Краснодар» с Мусаевым впервые в своей истории стал чемпионом России. Контракт специалиста истекает нынешним летом, но, во всей вероятности, будет продлен.