Официально на 1 мая: Центробанк подсчитал точное количество оставшихся в живых банков в РФ

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова озвучила долгосрочный прогноз развития финансового сектора страны. По оценкам аналитиков, российский рынок продолжит планомерную консолидацию, а общее число действующих кредитных организаций в ближайшие годы может сократиться до 270.

Прогноз «Эксперт РА»: плановое сжатие рынка без потрясений

В эксклюзивном интервью информационному агентству ТАСС генеральный директор — председатель правления рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила, что общее количество коммерческих банков в Российской Федерации уже к концу текущего 2026 года с высокой долей вероятности упадет ниже отметки в 300 участников.

Эксперт подчеркнула, что данный тренд является абсолютно естественным процессом и не свидетельствует о кризисных явлениях в финансовой системе. Сокращение банковского сектора на 5–10 игроков в год оценивается аналитиками как полностью приемлемый и здоровый показатель для текущей фазы развития экономики.

Динамика рынка в текущем сезоне выглядит следующим образом:

Текущая статистика ухода: С начала 2026 года российский банковский сектор покинули пять кредитных организаций.

Характер сокращения: Три из пяти прекративших деятельность банков ушли с рынка не из-за нарушений, а в рамках добровольной реорганизации — путем прямого присоединения к своим более крупным материнским структурам.

Завершение «большой чистки» и роль региональных игроков

По словам Марины Чекуровой, период масштабного принудительного лицензионного аудита и жесткой расчистки банковского сектора, который ЦБ РФ активно проводил в предыдущие годы, остался в прошлом. На современном этапе отзывы лицензий за грубые нарушения законодательства носят исключительно точечный, единичный характер.

Актуальная статистика Банка России

Для оценки масштабов консолидации рынка аналитики приводят официальные отчетные данные регулятора. Согласно статистическим сводкам Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 1 мая 2026 года на территории страны легально функционировали 302 коммерческих банка.

Структура действующего банковского сектора распределилась следующим образом:

Банки, оперирующие на основании универсальной лицензии (имеющие право на полный спектр международных и сложных инвестиционных операций) — 213 организаций;

Банки с базовой лицензией и специализированные структуры — 89 организаций;

Действующие небанковские кредитные организации (НКО, включая расчетные и платежные системы) — 55 учреждений.

Основным драйвером дальнейшего снижения числа игроков, по мнению экспертов, останутся плановые сделки M&A (слияния и поглощения), направленные на укрупнение финансового бизнеса крупнейших банковских групп страны.