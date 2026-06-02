Черный дым над проспектом Ленина: в столице Кузбасса загорелся жилой дом

Во вторник, 2 июня, в столице Кузбасса зафиксировали возгорание в жилом доме. Очевидцы распространили видео в Сети: из окон, предположительно, квартиры, расположенной на верхних этажах, виднелся клуб черного дыма, сообщил VSE42.RU . Редакция издания обратилась за комментариями к представителям областного МЧС.

По информации издания, пламя охватило квартиру, расположенную на шестом этаже многоэтажки по адресу: проспект Ленина, 152В. Очевидцы случившегося оперативно выложили в Сеть видеозапись происшествия. На кадрах видно, как из оконного проема вырываются мощные языки огня.

По данным издания, свидетели также рассказали, что по проспекту Химиков в сторону места ЧП проследовало пять единиц пожарной техники.

В пресс-службе областного МЧС корреспонденту VSE42.Ru уточнили, что спасатели продолжают работу на месте инцидента. Информации о пострадавших на данный момент нет. Все остальные обстоятельства произошедшего выясняются.

