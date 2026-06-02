Отчаянный рывок к жизни: россиянин с отеком Квинке успел добраться до поликлиники — ему стало плохо посреди улицы

Житель Междуреченска столкнулся с внезапным проявлением отека Квинке. Из-за стремительного отека горла дышать с каждым мгновением становилось все тяжелее. К счастью, неподалеку находилась поликлиника — мужчина, превозмогая недомогание, смог добраться до нее и буквально вбежал в первый попавшийся кабинет, сообщил VSE42.RU .

Как впоследствии проинформировал министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов, в этом кабинете вела прием молодой специалист, фельдшер Светлана Масалова. Девушка вместе с медицинскими сестрами мгновенно сориентировалась в критической ситуации, сделала необходимую инъекцию и остановила опасный приступ. После кратковременного наблюдения пациента отпустили домой.

В региональном минздраве также напоминают жителям: в летний период вероятность аллергических реакций возрастает. Причиной могут стать укусы насекомых, некоторые фрукты или пыльца растений. Отек Квинке способен привести к летальному исходу в считанные минуты из-за удушья. При первых же симптомах затрудненного дыхания необходимо незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи либо срочно обратиться к врачам в ближайшее медучреждение.

