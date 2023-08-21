Главу «Примавтодора» уволили из-за жалоб жителей на состояние дорог

Предприятие занималось ремонтом и обслуживанием региональных дорог.

Кожемяко отметил, что руководство края выделило «Примавтодору» дополнительные средства и новую технику, однако эффективность работы предприятия оставляла желать лучшего.

Ранее по требованию губернатора сняты со своих должностей руководители филиалов «Надеждинский» и «Хасанский» компании «Примавтодор». В пресс-службе правительства края отметили, что жители и гости края давно критиковали дорожников за плохое состояние хасанской трассы, на которую приходится основной поток автотуристов, направляющихся на приморские пляжи.

Новым руководителем «Примавтодора» назначен Николай Зайцев, ранее работавший первым замминстром транспорта и дорожного хозяйства.