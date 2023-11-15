Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что РФ нарушила за последние 9 лет почти четыре сотни международных соглашений. За это высказывание он немедленно подвергся критике в социальных сетях. Ему тут же напомнили про обещание НАТО не расширяться на восток. Точно так же были провалены и Минские соглашения. Целью их подписания стало исключительно желание обмануть Россию, в этом созналась даже канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Государственный переворот превратил Украину во враждебное государство с ее русофобией и приверженностью НАТО», - указал один из пользователей.

Кулебу назвали неудачником, а Украину – проигравшей стороной. Было высказано мнение, что он своими обвинениями пытается спасти потоки денег, которые текут из-за рубежа. Хотя для данного правительства уже все кончено, оно уже потерпело поражение.