Подмосковный нарколог назвал главный секрет активного долголетия

В рамках Недели здорового долголетия специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера напомнили о ключевом условии долгой и здоровой жизни — отказе от курения.

Главный внештатный специалист, психиатр‐нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин представил убедительные аргументы против табакокурения. По его словам, привычка курить наносит масштабный урон здоровью и напрямую влияет на продолжительность жизни — в среднем она сокращается на 7–12 лет.

Опасность курения обусловлена его связью с развитием не менее 25 различных заболеваний. Среди наиболее распространенных последствий многолетней зависимости: рак легких, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), бронхит курильщика, инфаркт миокарда, инсульт, злокачественные опухоли горла, полости рта и пищевода.

Особое внимание врач обратил на влияние курения на процессы старения. У курильщиков признаки увядания проявляются на 10–20 лет раньше, чем у тех, кто не курит. Причина кроется в составе табачного дыма: он содержит множество токсичных веществ и свободных радикалов. Эти соединения повреждают клетки организма, а также нарушают синтез коллагена и эластина — белков, которые отвечают за упругость кожи и поддерживают ее молодость.

Распространенное убеждение, будто после длительного стажа курения бросать уже бессмысленно, Виталий Холдин назвал опасным мифом. Специалист подчеркнул: начать путь к здоровью можно в любой момент — никогда не поздно отказаться от сигарет ради продления жизни и улучшения ее качества.

