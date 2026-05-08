Спасатели Подмосковья помогли найти пропавшего пенсионера с деменцией

Инцидент произошел на территории СНТ «Каменка-1» в Дмитрове. Днем в службу «112» позвонили родственники 77-летнего мужчины, который вышел из дома и не вернулся.

Прибывшие на место специалисты незамедлительно приступили к поиску пенсионера. Благодаря записям с камеры видеонаблюдения, установленной у одной из местных жительниц, было установлено, в каком направлении ушел мужчина. Спасатели обошли территорию и спустя пять часов нашли пропавшего. Он находился в овраге между деревней Степаново и СНТ «Каменка-1». Пенсионер устал и замерз, но помощь медиков ему не требовалась.

