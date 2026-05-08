Светлана Иванова рассказала, как относится к хейту из-за ее брака с Джаником Файзиевым

Российская актриса Светлана Иванова, известная, чья фильмография включает такие популярные картины, как «Легенда №17», «Август. Восьмого» и «Аванпост», редко дает поводы для скандальных заголовков, но ее недавнее откровение о хейтерах вызвало живой интерес у поклонников и коллег, пишет StarHit.

В одном из интервью звезда призналась, что относится к недоброжелателям с сочувствием. По ее словам, негативные комментарии напоминают ей о прошлом ее мужа, известного режиссера Джаника Файзиева, и о том, как ее собственная семья когда-то стала объектом осуждения.

Светлана и Джаник вместе уже более десяти лет, они воспитывают двух дочерей и считаются одной из самых крепких пар в российской киноиндустрии. Однако их любовная история началась непросто: на момент знакомства с Ивановой режиссер был женат на Лине Эспли, которая родила ему двоих детей. Тем не менее, Файзиев развелся ради Светланы, и этот факт до сих пор вызывает пересуды.

Сама Иванова признается, что раньше эмоционально реагировала на хейт, но со временем поняла: агрессивные комментарии — это чаще всего не про нее, а про внутренние проблемы самих хейтеров.

«Они выражают свои страхи и тревоги, хотят привлечь внимание», — говорит актриса.

Она научилась сдерживать себя и не тратить нервы на пустые перепалки, предпочитая уделять время близким.

«Лучше обнять дочерей или поговорить с мужем, чем доказывать что-то незнакомцам в интернете», — резюмирует Светлана.

Ее спокойная мудрость вызывает уважение у поклонников, которые желают ей и ее семье только добра. И, кажется, этот совет — не реагировать на злость — пригодится не только звездам, но и обычным людям. Ведь, как известно, лучший способ победить хейтера — это просто его игнорировать.

