Годовщину коломенского водопровода отпраздновали в муниципалитете

На коломенской площади имени Марии Шевлягиной прошло празднование дня рождения муниципального предприятия «Тепло Коломны объединенные инженерные системы». Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

В этот же день праздновался и 121 год со дня открытия коломенского водопровода. На мероприятии присутствовали депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева и представители окружного Совета депутатов, сотрудники предприятия «Тепло Коломны» и его ветераны.

В торжественной обстановке глава округа Александр Гречищев отметил значимость этого исторического события. С поздравительной речью выступил и директор предприятия «Тепло Коломны» Николай Герлинский.

Как отметил глава муниципалитета, зародившаяся более 120 лет назад структура коломенского водопровода, со временем превратилась в огромную сеть, обслуживающую всю территорию нашего округа. Гречищев поблагодарил всех причастных к обеспечению городского округа водой, теплом и комфортом.