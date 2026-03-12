Голикова дала команду: почему Роструд проверяет всех работников маркетплейсов

Общество

Роструд инициировал серию жестких проверок на крупнейших российских маркетплейсах. Как сообщает Regions.ru со ссылкой на «Коммерсантъ», поводом для масштабной кампании стала проблема нелегального трудоустройства сотрудников, которая обострилась еще в конце 2025 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила провести профилактические мероприятия после того, как выяснилось, что значительная часть персонала торговых интернет-площадок трудится без официального оформления. Доклад о результатах рейдов должен был поступить в правительство до 2 марта.

Независимый эксперт по управлению персоналом Алексей Миронов пояснил журналистам сложившуюся ситуацию. По его словам, если офисные работники нанимаются по всем правилам Трудового кодекса, то пункты выдачи заказов зачастую принадлежат партнерам, а не самому маркетплейсу. Складские работники при этом оформляются по гражданско-правовым договорам со сдельной оплатой, что и попадает в зону особого риска.

Параллельно с проверками в Министерстве труда разработали законопроект, ужесточающий наказание за подобные нарушения. Предлагается ввести систему отдельных штрафов за каждого сотрудника, оформленного с нарушением закона.