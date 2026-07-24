Голос, который не отличить от живого: на Арбатско-Покровской линии заговорили нейросети

На Арбатско-Покровской линии столичного метро заработала технология нейроголоса. С ее помощью в двух поездах объявляют пересадки, остановки у вокзалов и аэропортов, а также правила безопасности и поведения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего для линии с помощью сервиса синтеза речи подготовили 105 аудиофайлов. Голос звучит так же, как у привычных дикторов московского транспорта, и позволяет оперативно заменять или добавлять сообщения, сохраняя единую тональность с наземным транспортом. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что технологию нейроголоса внедрили в 2025 году: она уже работает в первом в мире полностью беспилотном трамвае на маршруте № 10, на Сокольнической и Замоскворецкой линиях метро, а теперь и на Арбатско-Покровской. В будущем нейроголос появится и на других линиях, а также за пределами подземки. По словам Ликсутова, работа по внедрению инноваций ведется по задаче мэра Сергея Собянина, чтобы московский транспорт оставался самым технологичным в мире.