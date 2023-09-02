Голосование по выборам губернатора Подмосковья стартовало за пределами региона

Экстерриториальные избирательные участки отрыли свои двери на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей для находящихся там избирателей из Подмосковья. Об этом информирует Мособлизбирком .

Отмечается, что накануне первого дня голосования на избирательных участках полным ходом проводилась подготовка помещений: оборудованы места для наблюдателей и выдачи бюллетеней, расставлены ящики и кабины для голосования, оформлены избирательная документация и информационный стенд, а также подготовлены избирательные бюллетени.

Сегодня утром все экстерриториальные избирательные участки приняли первых избирателей. Голосование на выборах губернатора Московской области за пределами региона продлится со 2 по 5 сентября.