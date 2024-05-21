Голосование за лучший авторский дизайн карт «Стрелка» стартовало в Московской области

В Подмосковье на портале «Добродел» стартовало голосование за лучший авторский дизайн транспортных карт «Стрелка», посвященный Году семьи. Его запустили Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и АО «Мострансавто».

«Главная идея проекта — напомнить об истинной ценности родственных отношений, совместных праздников, семейных традиций. В рамках конкурса поступило свыше 100 работ», — говорится в сообщении министерства.

Отдать свой голос за понравившийся макет можно здесь. На голосовании представлены 10 изображений, работы победителей будет изображены на лимитированной серии карты «Стрелка». Напомним, что этой картой жители и гости региона могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто, она позволяет им воспользоваться системой лояльности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.