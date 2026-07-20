Бронзовый загар или билет к онкологии: почему солярий опаснее пляжа

Стремление к бронзовому оттенку кожи не теряет популярности на протяжении многих десятилетий. Однако вокруг этой эстетической привычки сложилось немало устойчивых мифов, главный из которых — безопасность искусственного загара по сравнению с естественным солнечным облучением. На самом деле, как утверждают медики, солярий не менее, а в ряде аспектов и более опасен, чем пляж под открытым небом, сообщило Здоровье Mail.

По информации издания, загар представляет собой потемнение кожных покровов, возникающее из-за активной выработки и накопления в клетках пигмента меланина. Этот процесс запускается в ответ на ультрафиолетовое излучение, которое повреждает клеточную ДНК. То есть синтез меланина — это не косметический эффект, а защитная реакция кожи на внешнее агрессивное воздействие. Если доза ультрафиолета оказывается чрезмерной, кратно возрастает риск развития злокачественных новообразований. В солярии же, по данным специалистов, человек получает в 10–15 раз больше ультрафиолетового излучения, чем во время пребывания на открытом солнце. О какой-либо безопасности в таких условиях говорить не приходится.

Серьезные научные работы подтверждают эту тревожную статистику. Результаты масштабного систематического обзора и мета-анализа, опубликованные в авторитетном медицинском журнале BMJ, показали, что регулярное посещение солярия ведет к повышению риска двух наиболее распространенных типов рака кожи. Для плоскоклеточной карциномы этот показатель увеличивается на 67%, для базальноклеточной — на 29%. Кроме того, по оценкам исследователей, искусственный загар становится причиной более чем 170 тыс. случаев рака кожи, ежегодно выявляемых в Соединенных Штатах.

Особенно опасен солярий в контексте меланомы — самой агрессивной и смертоносной формы рака кожи. По расчетам ученых, примерно 5,4% всех новых случаев меланомы, диагностируемых каждый год в Западной Европе, напрямую связаны с увлечением искусственным загаром. Причем наиболее уязвимой группой оказывается молодежь: у тех, кто начинает посещать солярий в возрасте до 20 лет, риск развития меланомы возрастает на 47%, и эта цифра увеличивается с каждым дополнительным сеансом облучения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Однако перечень негативных последствий не ограничивается онкологическими заболеваниями. Искусственный ультрафиолет, по данным издания, способен нанести серьезный ущерб другим системам организма.

Первое — ускоренное старение кожи . Многие посетители соляриев рассчитывают с его помощью выглядеть моложе, однако ультрафиолетовые лучи проникают в глубокие слои дермы и разрушают коллаген — основной структурный белок, отвечающий за упругость, — а также эластин, от которого зависит тонус и молодость кожи. Результатом становится снижение эластичности, появление морщин, темных пигментных пятен, изменение структуры тканей, их обвисание или, напротив, аномальное уплотнение.

Второе — вред для органов зрения . Пластиковые очки, которые предлагают посетителям в салонах красоты для защиты глаз, на практике не обеспечивают должного уровня безопасности. Интенсивность ультрафиолетового излучения в солярии настолько велика, что способна вызывать повреждения как внешних, так и внутренних структур глаза. В числе возможных последствий — фотокератит (ожог роговицы и конъюнктивы), катаракта, глазная меланома (рак глаза) и ряд других серьезных офтальмологических патологий.

Третье — формирование психологической зависимости . Под действием ультрафиолетовых лучей в организме активно вырабатываются эндорфины — гормоны удовольствия, которые вызывают состояние легкой эйфории. У некоторых людей развивается настоящая аддикция: пропуск даже одного сеанса может провоцировать беспокойство и подавленное настроение.

Четвертое — ослабление иммунного ответа. Длительное и регулярное воздействие ультрафиолета подавляет барьерные функции кожи и снижает способность организма противостоять инфекциям и другим заболеваниям. Это связано с тем, что излучение нарушает целостность защитного слоя эпидермиса, делая его более уязвимым для проникновения патогенов.

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