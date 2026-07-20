Крест порвался? Успокойтесь: священник объяснил, почему это не плохой знак

Потеря нательного креста — событие, способное вызвать у верующего человека тревогу и даже испуг. Однако, как рассказал REGIONS заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, в такой ситуации важно сразу успокоиться и отделить реальность от многочисленных суеверий, которыми обросла эта тема.

По словам священника, потеря креста — это вовсе не «плохой знак», не «предвестник беды» и уж точно не грех. Нательный крест, напомнил он, остается материальным предметом, который, к сожалению, может затеряться, сломаться или порваться от ветхости.

«Как говорил священник Димитрий Пономаренко, „если вы потеряли нательный крестик, не нужно бежать к ворожее или гадать, что это за знак. Это просто потеря вещи. Если ваш ребенок потерял крест, тем более не стоит его пугать — это может вызвать у него ненужные страхи и суеверия“», — отметил зампред ВРНС.

Почему же не стоит переживать из-за утраты? Главное, пояснил Михаил Иванов, — не материал, из которого изготовлен крест: металл или дерево, а то, что он символизирует: нашу веру во Христа, нашу принадлежность к Церкви. Собеседник REGIONS подчеркнул: никакой мистической связи между тем, что цепочка порвалась, и состоянием души человека не существует. Потеря креста — это не наказание свыше, а самая обычная бытовая случайность.

Что же делать, если крест все-таки потерялся? Самое разумное, по совету Михаила Иванова, — просто купить новый нательный крест в храме, обязательно освятить его и надеть. Если же у вас сохранился старый сломанный крест, его не следует выбрасывать в мусор, как и любую другую святыню. Такой крест можно отнести в церковную лавку или отдать на переплавку.

Священник также напомнил: если человек живет полноценной церковной жизнью — исповедуется, причащается, регулярно молится, — то потеря креста никак не отражается на его духовной жизни. Если же вы редко бываете в храме, эта потеря может стать поводом задуматься о своей вере. Но не как о наказании, а как о своеобразном напоминании.

«Священник Александр Ильяшенко советовал в таком случае: „Когда человек потерял крест, это повод задуматься: а достаточно ли я внимателен к святыне? Может быть, мне стоит чаще бывать в храме и причащаться?“» — рассказал Михаил Иванов.

Михаил Иванов посоветовал относиться к случившемуся не как к трагедии, а как к возможности обновить свою веру. Просто зайдите в храм, приобретите новый крестик, попросите священника освятить его и наденьте с молитвой — вот и все, что требуется.

«И пусть этот случай напомнит вам, что главный крест мы носим в сердце — это верность Христу и Его заповедям. А вещь — всегда лишь вещь», — заключил зампред ВРНС.

Ранее священник Береговой рассказал, что нательный крест обычно не передают по наследству родным, но есть исключения.