В Подмосковье почти в 10 раз вырос охват скринингом на гепатит С

По итогам первого полугодия 2026 года охват скринингом на гепатит С в Подмосковье вырос почти в 9,5 раза, его прошли более 470 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ранняя диагностика гепатита С имеет принципиальное значение, поскольку современные методы лечения позволяют полностью избавиться от вируса при своевременном выявлении заболевания. Эффективность лечения при приеме терапии достигает 98%», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе продолжает расширяться охват населения профилактическими обследованиями. Пройти осмотр на гепатит С жители старше 25 лет могут бесплатно в рамках диспансеризации. Это помогает им своевременно выявить заболевание, которое на ранних стадиях часто протекает бессимптомно.

В случае положительного результата пациента направят на дополнительное обследование и лечение. Напомним, что записаться на диспансеризацию можно, в том числе, через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

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