Сколько стоит лето на даче: почти половина жителей Подмосковья готова вложить до ₽100 тыс. в обустройство

Летом 2026 года владельцы загородных домов и участков в Московском регионе активно планируют вложения в свое загородное хозяйство. Совместное исследование аналитиков «Авито Недвижимости» и компании «Лемана ПРО» показало, какие суммы жители столицы и области выделяют на эти цели. С результатами опроса, в котором приняли участие жители Москвы и Подмосковья, эксперты ознакомили REGIONS.

Почти каждый второй респондент (47%) намерен уложиться в сумму до ₽100 тыс. при обустройстве дачи и территории вокруг дома. Четверть опрошенных (24%) считают разумным потратить от ₽100 тыс. до ₽300 тыс. Более крупные вложения допустимы для меньшинства: 15% готовы выделить от ₽300 тыс. до ₽700 тыс., еще 9% — от ₽700 тыс. до ₽1,5 млн. И лишь каждый двадцатый (5%) рассматривает бюджет, превышающий ₽1,5 млн.

Планы на лето: от косметики до глобальных перемен

Не все дачники готовы к кардинальным переменам. Основная часть респондентов (39%) намерена ограничиться текущим поддержанием порядка, избегая крупных проектов. При этом 16% участников опроса запланировали ремонтно-отделочные работы внутри дома, 14% собираются провести серьезные преобразования и в здании, и на прилегающей земле, а 12% сосредоточатся на замене инженерных сетей и облагораживании территории. Строительство новых объектов на участке запланировал каждый десятый. И лишь 9% респондентов не имеют никаких дачных планов на этот год.

У жителей Москвы и Московской области картину дополняют следующие цифры. Косметический ремонт этим летом сделают половина дачников (50%). О капитальном ремонте задумались 33% опрошенных. Благоустройство веранды или крыльца в приоритете у 29%, утепление стен и замена оконных блоков — у 26%, обновление отопительной системы, водопровода или электропроводки — еще у 26%. Установку охранных систем рассматривают 12%, а перепланировку внутреннего пространства — 11% респондентов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Новые постройки на участке

Восприятие загородного дома для многих выходит за рамки чисто хозяйственного использования. Все больше владельцев воспринимают дачу как место для полноценного досуга и отдыха. Среди тех, кто намерен возводить новые объекты, наиболее популярным вариантом оказалась беседка, терраса или летняя кухня — их строительство запланировали 38% опрошенных. Создание теплиц и зон для выращивания растений интересует 30%. Возведение бани в планах у 28%, гаража или навеса для авто — у 26%. Установку бассейна, купели или чана рассматривают 24% дачников.

У жителей Московского региона приоритеты выглядят близко к общероссийской картине: на первом месте — беседки, террасы и летние кухни (38%), затем теплицы и огородные зоны (30%), после — бассейны, купели и чаны (28%), бани (27%), а также гаражи, навесы и парковочные площадки (26%).

«Интерес к товарам для косметического ремонта, благоустройства участка и создания зон отдыха традиционно начинает расти в преддверии дачного сезона и выходит на пиковые показатели в начале лета. Почти половина респондентов готовы потратить на обновление дома и территории до ₽100 тыс., однако обустроить участок можно и более бюджетно — стоимость минимального набора в „Лемана ПРО“ стартует от ₽19 тыс. В нее входят стальной мангал, комплект садовой мебели, каркасный бассейн, набор малых и крупных ручных садовых инструментов и даже несколько садовых фигур для декора участка», — отметила операционный директор по маркетингу компании «Лемана ПРО» Анна Грибова.

Почти каждый второй респондент (47%) намерен уложиться в сумму до ₽100 тыс. при обустройстве дачи и территории вокруг дома. Четверть опрошенных (24%) считают разумным потратить от ₽100 тыс. до ₽300 тыс. Более крупные вложения допустимы для меньшинства: 15% готовы выделить от ₽300 тыс. до ₽700 тыс., еще 9% — от ₽700 тыс. до ₽1,5 млн. И лишь каждый двадцатый (5%) рассматривает бюджет, превышающий ₽1,5 млн.

Планы на лето: от косметики до глобальных перемен

Не все дачники готовы к кардинальным переменам. Основная часть респондентов (39%) намерена ограничиться текущим поддержанием порядка, избегая крупных проектов. При этом 16% участников опроса запланировали ремонтно-отделочные работы внутри дома, 14% собираются провести серьезные преобразования и в здании, и на прилегающей земле, а 12% сосредоточатся на замене инженерных сетей и облагораживании территории. Строительство новых объектов на участке запланировал каждый десятый. И лишь 9% респондентов не имеют никаких дачных планов на этот год.

У жителей Москвы и Московской области картину дополняют следующие цифры. Косметический ремонт этим летом сделают половина дачников (50%). О капитальном ремонте задумались 33% опрошенных. Благоустройство веранды или крыльца в приоритете у 29%, утепление стен и замена оконных блоков — у 26%, обновление отопительной системы, водопровода или электропроводки — еще у 26%. Установку охранных систем рассматривают 12%, а перепланировку внутреннего пространства — 11% респондентов.

Новые постройки на участке

Восприятие загородного дома для многих выходит за рамки чисто хозяйственного использования. Все больше владельцев воспринимают дачу как место для полноценного досуга и отдыха. Среди тех, кто намерен возводить новые объекты, наиболее популярным вариантом оказалась беседка, терраса или летняя кухня — их строительство запланировали 38% опрошенных. Создание теплиц и зон для выращивания растений интересует 30%. Возведение бани в планах у 28%, гаража или навеса для авто — у 26%. Установку бассейна, купели или чана рассматривают 24% дачников.

У жителей Московского региона приоритеты выглядят близко к общероссийской картине: на первом месте — беседки, террасы и летние кухни (38%), затем теплицы и огородные зоны (30%), после — бассейны, купели и чаны (28%), бани (27%), а также гаражи, навесы и парковочные площадки (26%).

«В целом по России мы видим восстановление рынка загородной недвижимости: число заключенных договоров купли-продажи в январе — мае 2026 года было на 9% выше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом меняется роль загородной недвижимости в жизни людей. Среди тех, кто уже приобрел или планирует покупку, более четверти ориентируются на сезонное проживание для всей семьи, столько же — на постоянное или почти постоянное. Это означает, что загородный сегмент все меньше воспринимается как исключительно дачный формат и все больше — как альтернативный сценарий комфортной жизни вне города», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Формат жилья в зависимости от возраста

Выбор типа загородного жилья существенно зависит от возрастной группы. Например, респонденты старшего поколения (55–64 года) чаще других останавливаются на традиционных дачах в СНТ советской или постсоветской постройки — таких оказалось 39%. Молодые люди в возрасте 18–24 лет, напротив, заметно активнее других групп рассматривают таунхаус с небольшим индивидуальным участком — такой вариант выбрал 21% зумеров. Этот формат, предполагающий дома на несколько семей с общими стенами и отдельными входами, оказывается для них более привлекательным, чем классическая изолированная усадьба с большим наделом земли.

Ранее сообщалось, что продажи садовой техники в июне выросли на 68%, лидируют воздуходувки.