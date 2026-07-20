В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 20 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано более 1,8 млн автомобилей, что на 13,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия». Кроме того, пробки есть на Ленинградском, Рязанском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения, не отвлекаться на телефон, а также не превышать скорость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.