Зумеры vs старшее поколение: на чем экономят и что сохраняют жители Подмосковья в кризис

Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных — 78% — на регулярной основе обращаются за помощью к профильным специалистам и компаниям. Спектр запросов чрезвычайно широк: от транспортного обслуживания и ремонтных работ до бьюти-процедур и получения дополнительных знаний. При этом траты на индустрию красоты, ремонтно-строительные работы и бытовые услуги респонденты единодушно относят к той категории расходов, от которой не готовы отказаться даже в случае ухудшения финансового положения.

Расходы, которые не подлежат сокращению

Безусловным лидером в рейтинге «неприкасаемых» статей бюджета стали услуги мастеров красоты. Сохранять их при любых обстоятельствах намерены 39% участников опроса. На втором месте с заметным отрывом расположились услуги по ремонту и отделке помещений. Сюда жители Подмосковья относят сантехнические и электромонтажные работы, сборку и восстановление мебели, услуги мастера на час, дизайн интерьера и прочие аналогичные задачи. Такие расходы продолжат нести 18% респондентов. Замыкает тройку категория бытовых услуг — пошив и ремонт одежды, уборка жилья, услуги нянь и сиделок. Их сохранят 11% опрошенных.

Показательный факт: среди тех, чей доход позволяет покрывать исключительно базовые нужды, 41% все равно продолжат посещать бьюти-мастеров даже при необходимости более жесткой экономии.

Ежемесячный бюджет на услуги специалистов

В среднем жители Московской области ежемесячно выделяют на оплату услуг профессионалов, от которых не могут отказаться, порядка ₽25 тыс. Примечательно, что мужчины демонстрируют чуть большую готовность платить за делегирование повседневных задач по сравнению с женщинами.

В основных категориях — красота, ремонт и бытовые услуги — представители обоих полов сходятся во мнении, что такие траты являются безусловными. Однако в других сегментах различия становятся более выраженными. Так, интерес к дополнительному образованию заметно устойчивее у женщин: доля тех, кто не готов экономить на курсах и репетиторах, среди них на треть выше, чем среди мужчин. Опрос также показал, что наибольшей популярностью у жителей региона пользуются творческие направления обучения.

Возрастные приоритеты в расходах

Забота о психологическом и физическом здоровье оказалась в фокусе внимания самой молодой возрастной группы — зумеров. В случае ухудшения финансового положения они с большей вероятностью, чем представители старших поколений, сохранят расходы на услуги фитнес-тренеров, психологов и коучей. При этом визиты к психологам 18% молодых респондентов рассматривают как обязательную составляющую заботы о собственном благополучии.

Что жители Подмосковья понимают под заботой о себе

Для большинства жителей Московской области забота о себе ассоциируется прежде всего с услугами для тела и здоровья — так считают 37% опрошенных. Для повышения личного комфорта жители региона также прибегают к помощи специалистов, освобождающих время для других занятий. Например, уборку квартиры делегируют профессионалам 22% респондентов. Еще 18% участников опроса воспринимают заботу о себе как саморазвитие — занятия с репетиторами, прохождение курсов и другие образовательные возможности.

«Приоритеты потребителя складываются из личных установок: для многих ритуалы красоты — это способ чувствовать себя увереннее и спокойнее. Несмотря на то, что со стороны траты на услуги этой сферы могут выглядеть излишними, 38% участников опроса считают их обязательными. Таким образом они не только закрывают физическую потребность: это проявление внимания к себе, а не просто необходимость», — отметил руководитель категории «Красота и здоровье» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Ранее сообщалось, что средняя цена маникюра с гель-лаком в Подмосковье достигает ₽1800.