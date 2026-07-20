От дивана до кабинета: как жители Москвы и Подмосковья превращают квартиры в офисы и сколько тратят

Оказалось, что 65% опрошенных из Москвы и Подмосковья хотя бы раз сталкивались с дистанционным форматом труда или учебы. Причем подавляющая часть из них — 86% — либо уже обзавелись полноценным рабочим уголком, либо всерьез задумываются о его создании. Для многих жителей столичной агломерации квартира превратилась в многофункциональное пространство: здесь не только отдыхают, но и решают профессиональные задачи.

Статистика говорит сама за себя: 28% респондентов используют собственное жилье в качестве основного места для работы или учебы. Из них 14% трудятся исключительно удаленно, еще 14% выбрали гибридный график — совмещают присутствие в офисе с домашними сменами. 24% участников опроса периодически выполняют рабочие задачи из дома, а 13% обычно занимаются делами вне дома, но при случае берут отдельные проекты на дом.

Как оборудуют рабочие места в квартирах

Подавляющее большинство столичных жителей (86%) имеют или намерены создать специализированное пространство для работы. У 42% опрошенных уже обустроено стационарное место в одной из комнат, а 18% могут похвастаться отдельным кабинетом. В то же время 16% респондентов пока довольствуются временными вариантами — устраиваются с ноутбуком за обеденным столом или на диване. 10% только присматриваются к вариантам и планируют в ближайшее время заняться организацией полноценной рабочей зоны.

Что планируют приобрести для комфортной работы

В ближайшие полгода те, кто собирается обустраивать домашний офис, намерены в первую очередь обновить базовое оснащение. Самыми желанными покупками стали офисное кресло (33% респондентов) и ноутбук или стационарный компьютер (30%). На третьем месте по популярности — настольные лампы и прочие источники рабочего света (23%). Столько же участников опроса планируют купить новый стол. Системы хранения и органайзеры интересуют 22% опрошенных. По 21% респондентов собираются приобрести принтер или сканер, наушники с шумоподавлением, а также комплект клавиатуры и мыши.

Бюджет на обустройство рабочего пространства

Средняя сумма, которую жители Москвы и Московской области готовы выделить на организацию домашнего офиса, составляет ₽37 234. Чаще всего респонденты закладывают в бюджет от ₽20 001 до ₽30 000 (14%) или от ₽30 001 до ₽50 000 (еще 14%). 13% опрошенных рассчитывают уложиться в сумму до ₽10 тыс., по 12% рассматривают траты в диапазонах от ₽15 001 до ₽20 тыс. и от ₽50 001 до ₽70 тыс. 11% участников опроса готовы потратить от ₽10 001 до ₽15 тыс.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Балабанова ]

Вторичный рынок как альтернатива

Многие жители столичного региона при подборе предметов для домашнего офиса обращают внимание на предложения в сегменте ресейла. Чаще всего респонденты готовы купить с рук рабочий стол (18%), удобное кресло (17%) и осветительные приборы (17%). 14% опрошенных рассматривают покупку подержанной оргтехники — принтера или сканера, столько же планируют приобрести декор и аксессуары для создания уюта на рабочем месте. Ноутбук или компьютер на вторичном рынке готовы взять 13% участников опроса.

Как реклама помогает с выбором

При выборе товаров для домашнего офиса жители Москвы и Подмосковья не ограничиваются изучением технических характеристик и цен. Они также принимают во внимание рекламные сообщения. Среди опрошенных, которые уже обустроили рабочее место или только собираются это сделать, 72% признают, что онлайн-реклама способна повлиять на их решение о покупке. Для 15% рекламные предложения становятся одним из ключевых аргументов, 32% ориентируются на другие факторы, а 25% лишь иногда обращают внимание на рекламу.

Чаще всего жители столицы видят рекламу товаров для работы на интернет-площадках, куда приходят с уже сформировавшимся запросом. 47% опрошенных сталкиваются с релевантными предложениями на маркетплейсах и в других сегментах электронной коммерции. Чуть меньше респондентов — 31% — замечают подобную рекламу в поисковых системах, а 25% — в социальных сетях. Кроме того, 21% участников опроса полагаются на советы друзей, коллег и родственников. По 16% встречают рекламу на телевидении и видеоплатформах.

Ранее сообщалось, что 25% работающих жителей Москвы и Московской области имеют доступ к удаленке летом.