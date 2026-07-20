В Волоколамском округе прошел VII турнир памяти тренера Копылова

Соревнования развернулись на спортивном поле в селе Осташево: в них участвовали местные команды и гости из соседних округов. В программе были футбольные турниры среди детских команд, ветеранов (40+ и 50+) и волейбольные состязания.



Согласно информации организаторов, в торжественной части почтили память наставников, воспитавших не одно поколение волоколамских спортсменов. Первый заместитель главы округа Сергей Александрович Шорников подчеркнул значимость преемственности поколений в спорте и поблагодарил тренеров за работу с молодежью.



Вместе с депутатом Сергеем Сергеевичем Воробьевым и заместителем директора ДС «Лама» Ириной Николаевной Назаровой он вручил Благодарственные письма за участие в патриотическом проекте и активную гражданскую позицию.



Юные футболисты получили кубки, медали и почетные грамоты. Среди команд 2016 года рождения победу одержала «Гвардия» (Волоколамск), второе место — у «Осташево», третье — у «Старт» (Шаховская).



В категории 2018 года рождения снова первенствовала «Гвардия», «Старт» заняла второе место, а «Стрела» (Сычево) — третье. По традиции всех участников и гостей угостили арбузами.