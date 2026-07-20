Арабский язык в Московском регионе демонстрирует рекордный рост популярности

Как сообщили REGIONS аналитики платформы «Авито Услуги» по итогам анализа рынка репетиторских услуг в июне 2026 года, наиболее заметный рост интереса зафиксирован в сегменте профессионального изучения арабского языка. Спрос на такие занятия за месяц увеличился на 31%. Обучение же с целью подготовки к путешествиям показало более скромную, но тоже значительную динамику — плюс 22%.

Сколько стоит изучение арабского

Средняя стоимость часа занятий арабским языком в целом по России в июне составляла ₽1000 — как при подготовке к поездкам за рубеж, так и для деловых целей. В Москве ценник выше: час обучения арабскому для путешествий обходился в среднем в ₽1200, а для работы — уже в ₽1400.

Арабский в школах: что известно

По данным издания, с нового учебного года в российских школах начнут изучать арабский язык. О запуске соответствующей программы ранее сообщили в Министерстве просвещения РФ. Для Московской области это решение стало логичным продолжением уже выстроенной работы: регион несколько лет развивает образовательные и гуманитарные проекты с Объединенными Арабскими Эмиратами, а на базе Гимназии имени Примакова в Одинцовском округе действует профильный центр изучения арабского языка.

Подмосковье — пилотная площадка

По сути, Московская область стала территорией, где первые подходы к преподаванию арабского языка в российской школе обкатывались еще задолго до официального появления предмета в программе. С октября 2024 года на базе Гимназии имени Примакова работает образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак. В церемонии его открытия участвовали президент России Владимир Путин, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Центр стал ключевой площадкой федерального уровня для изучения языка, в том числе в дистанционном формате, знакомства с культурой арабского мира, а также разработки учебных и методических материалов. За два года здесь накоплен богатый практический опыт, который теперь будет использоваться при масштабировании программы в других регионах страны.

Арабский станет обязательным?

Официально программа изучения арабского языка была утверждена 19 июня 2026 года на встрече министра просвещения РФ Сергея Кравцова с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири.

В пресс-службе Министерства образования Московской области REGIONS пояснили, что нововведение расширит языковую подготовку школьников и откроет им дополнительные образовательные и, в перспективе, профессиональные возможности. Особенно это актуально для старшеклассников, которые уже сейчас ориентируются на поступление в вузы и дальнейшую карьеру в международной среде.

«При принятии решения общеобразовательная организация будет учитывать спрос со стороны родителей и школьников, а также наличие квалифицированных педагогов», — отметили в региональном ведомстве.

При этом арабский язык не станет обязательным для всех школьников. Его введение возможно только как второго иностранного — по выбору школы и при наличии необходимых ресурсов, подчеркнули в министерстве региона. На первом этапе наиболее вероятны факультативы, кружки и дополнительные занятия. Такой формат позволяет проверить интерес детей к предмету, подготовить школы и не перегружать учебные планы. В региональном Минобразования также отметили, что конкретных KPI по арабскому языку и планов по количеству школ, где он будет изучаться, в федеральной программе нет.

Где уже преподают арабский в Подмосковье

Один из ключевых вызовов — нехватка педагогов. Учителей арабского языка в Подмосковье, как и в целом в России, пока немного. Однако спрос на язык постепенно растет. Об этом свидетельствует не только участие школьников региона в международном олимпиадном движении, но и интерес к частному обучению.

На площадках с объявлениями о репетиторских услугах в ряде городов Подмосковья уже можно найти предложения по арабскому языку. Больше всего их, по данным открытых сервисов, в Ногинске и Одинцове.

Почему арабский важен для Подмосковья

Для Московской области арабский язык — не просто новый предмет, а часть более широких отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сотрудничество региона с ОАЭ развивается сразу по нескольким направлениям: в образовании, культуре, промышленности, инвестициях и технологиях.

Так, при участии Российского фонда прямых инвестиций и эмиратского фонда Mubadala в Подольске и Балашихе был реализован первый в России пилотный проект государственно-частного партнерства в сфере ядерной медицины — там создали два онкорадиологических центра. Есть и торгово-экономическая составляющая: из Московской области в ОАЭ поставляются мясная продукция, плодовоовощные консервы, продукция мукомольно-крупяной промышленности, черный чай, джемы, желе и мармелад. По данным регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на долю ОАЭ приходится 0,5% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья.

На этом фоне арабский язык в школах выглядит не экзотическим новшеством, а частью системной работы по подготовке кадров для будущих международных контактов. Чем активнее развиваются связи, тем выше потребность в специалистах, которые знают язык, культуру и деловую среду партнеров.

Ранее сообщалось, что ГСГУ и Нанкинский университет запустили программу двойных дипломов.