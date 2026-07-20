Губернатор Воробьев рассказал о 10 пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье

Согласно уточненным данным, в результате атаки беспилотников на Подмосковье пострадали 10 человек, включая ребенка. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу», - написал он.

По его словам, это мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовят к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями.

В Одинцово после атаки 11-летней девочке диагностировали острую реакцию на стресс. При этом госпитализация ей не потребовалась. В Подольске пострадали 66-летняя женщина - она получила ссадины на лице и гематомы. Помощь ей оказали на месте. Еще одной пострадавшей оказалась 38-летняя женщина, от госпитализации она отказалась.

Воробьев подчеркнул, что на всех адресах продолжают работать экстренные службы. Он добавил, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.