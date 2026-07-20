В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В понедельник, 20 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Во вторник, 21 июля, на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В среду, 22 июля, на большей части территории спрогнозировали I класс, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах – II класс.
Температура воздуха днем в этот период составит +20-29 градусов, ночью – +12-15. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.