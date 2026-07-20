Дачный бум: продажи садовой техники взлетели на 68% — что покупают и где экономят

Сезон загородных работ набирает обороты, и владельцы участков все активнее переходят от ручного труда к механизированной помощи. Как сообщили REGIONS представители платформы «Авито», в июне 2026 года объем реализации садового оборудования увеличился на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Покупатели ориентируются на устройства, которые позволяют оперативно справляться с уборкой территории, уходом за насаждениями и выполнением более трудоемких задач. Эксперты платформы составили рейтинг наиболее востребованных категорий.

Техника для наведения порядка на участке

Лидерами роста в сегменте уборочного оборудования стали воздуходувки и садовые пылесосы — их продажи подскочили в 2,6 раза. Мойки высокого давления показали прирост на 71%, а измельчители веток и растительных остатков — на 36%. Эти агрегаты существенно облегчают очистку территории от листвы, сучьев и грязи, позволяя быстро подготовить зону отдыха без изнурительной ручной работы.

Что выбирают для газонов и растений

Для поддержания зеленых насаждений в надлежащем виде дачники активно приобретают кусторезы, садовые ножницы и сучкорезы — реализация этой категории увеличилась на 97%. Газонокосилки разошлись на 70% активнее, чем год назад, а триммеры — на 8%. Эти приборы дают возможность содержать участок в ухоженном состоянии, не прибегая к услугам профессиональных садовников.

Оборудование для серьезных задач

Заметный всплеск интереса зафиксирован и к устройствам, предназначенным для более сложных работ. Продажи мотобуров взлетели в 2,1 раза — с их помощью бурят отверстия под столбы, заборы и посадки. Аэраторов и скарификаторов (приспособлений для рыхления почвы и удаления войлока из газона) купили на 47% больше, а мини-тракторов — на 30%. Такая техника особенно востребована владельцами просторных наделов, где ручной труд отнимает слишком много времени и сил.

Вторичный рынок тоже в плюсе

Интерес к садовому инструменту не ограничивается новыми изделиями. На рынке ресейла в июне 2026 года также отмечена положительная динамика. Сильнее всего выросли продажи кусторезов, садовых ножниц и сучкорезов — в 2,2 раза. Воздуходувок и садовых пылесосов стало продаваться на 93% больше, моек высокого давления — на 69%, измельчителей — на 40. Вторичный рынок позволяет приобрести качественное оборудование по более доступной цене, что особенно актуально для тех, кто использует технику лишь в сезонном режиме.

Ранее психолог объяснила, почему дачники с радостью возвращаются на участок даже после изнурительной прополки.