С марта 2027 года в России начнет действовать новый порядок идентификации мобильных устройств. Каждый смартфон, планшет и другое мобильное оборудование, работающее в сетях сотовой связи, получит своего рода цифровой паспорт. Власти запускают единый государственный реестр IMEI — уникальных идентификаторов мобильных аппаратов. Операторы связи будут обязаны обслуживать только те устройства, чьи номера IMEI зарегистрированы в этой базе. Телефон, не внесенный в реестр, попросту останется без голосовой связи и доступа в интернет. Свою оценку грядущим переменам дал генеральный директор и сооснователь компании «Геопейджер» Иван Проскура, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По данным издания, официально заявленная цель нововведения — борьба с мошенничеством, кражами и незаконным ввозом гаджетов (так называемым серым импортом). Однако эксперты, опрошенные изданием, выражают сомнения в том, что реестр действительно станет эффективным оружием против злоумышленников. Зато они уверены в другом: рынок серых поставок пострадает, розничные цены на телефоны неизбежно поползут вверх, а приобрести смартфон за границей или на вторичном рынке «с рук» станет значительно сложнее.

Эксперт Иван Проскура назвал создание базы IMEI полезной мерой, но предостерег: панацеей от всех бед она не станет. По его словам, обходные пути все равно найдутся. Мошенники могут регистрировать устройства на чужие документы, арендовать легальные аппараты или использовать подставных лиц. Отдельную угрозу эксперт видит в возможной утечке данных из самого реестра — это даст злоумышленникам готовый массив сведений об устройствах и их владельцах.

«IMEI точно осложнит жизнь мошенникам, но не сделает систему полностью защищенной. Она в первую очередь бьет по сим-фермам, „серому“ оборудованию и инфраструктуре автодозвона, однако схемы через мессенджеры останутся, потому что там ключевую роль играет аккаунт, а не само устройство», — сказал он KazanFirst.

При этом для рядового пользователя, который меняет смартфон раз в несколько лет, часовое ожидание регистрации, по мнению Проскуры, серьезной проблемой не станет.

«Поставил ночью на регистрацию — и нет проблем», — говорит Проскура.

Что касается гаджетов, купленных за рубежом, их, как полагает эксперт, можно будет внести в реестр через портал «Госуслуги». Однако если регистрация окажется платной либо создаст дополнительные издержки для импортеров, они просто заложат эти расходы в конечную стоимость товара — и телефоны подорожают.

«Потребитель, как и обычно, оплачивает не только само устройство, но и новую регуляторную нагрузку вокруг него», — предупреждает он.

Покупателям Проскура советует быть внимательными и не перекладывать всю ответственность на продавца. Оператор связи видит связку «SIM-карта — IMEI» и воспринимает идентификатор как паспорт устройства. Именно владелец рискует оказаться с заблокированным телефоном, если что-то пойдет не так, — предупреждает эксперт.

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