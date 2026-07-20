Китайские авто с пробегом рвутся в лидеры: спрос в Подмосковье вырос на 36%, а цены на некоторые модели упали на 14%

Аналитики платформы «Авито Авто» проанализировали состояние рынка подержанных китайских легковых автомобилей в Московской области по итогам января — июня 2026 года. Итогами своего исследования специалисты поделились с REGIONS.

За первые шесть месяцев 2026 года число запросов от жителей региона на покупку китайских машин с пробегом увеличилось на 36,6% в сравнении с тем же отрезком времени годом ранее. Усредненная цена одного такого экземпляра в Московской области зафиксирована на отметке ₽2,11 млн.

Марки и модели — лидеры роста

Самый внушительный скачок покупательского внимания среди брендов продемонстрировал Voyah: спрос на автомобили этой марки подскочил более чем в 2,5 раза. Почти двукратный рост зафиксирован и у OMODA — здесь показатель увеличился на 90,2%. Пятерку лидеров по динамике замкнули HAVAL (+64,7%), JAC (+62,2%) и EXEED (+55,4%).

Переходя к отдельным моделям, рекордсменом стал Voyah Free — интерес к нему вырос почти втрое. Примерно в 2,5 раза увеличился спрос на Chery Tiggo 4 Pro. Более чем в два раза выросла популярность Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 8 Pro Max.

Наиболее востребованные модели

По объему спроса первое место разделили две модели: HAVAL Jolion и Geely Coolray. Обе предлагаются на рынке по средней цене ₽1,7 млн.

Остальные позиции в топ-10 выглядят следующим образом:

Geely Monjaro — ₽3,3 млн;

Chery Tiggo (T11) — ₽285 тыс.;

Chery Tiggo 7 Pro Max — ₽1,8 млн;

Chery Tiggo 7 Pro — ₽1,5 млн;

HAVAL F7 — ₽1,9 млн;

Voyah Free — ₽3,5 млн;

OMODA C5 — ₽1,7 млн;

LIFAN X60 — ₽458 тыс.

Кто потерял в цене

Первое полугодие 2026-го принесло заметное удешевление ряда китайских моделей. Наибольшую коррекцию цен претерпели:

LIFAN X60 — минус 14,2%, финальная стоимость — ₽458 тыс.;

Voyah Free — минус 12,6%, до ₽3,52 млн;

Chery Tiggo (T11) — минус 12,1%, до ₽285 тыс.;

Chery Arrizo 8 — минус 11,6%, до ₽1,79 млн;

Great Wall Hover H5 — минус 9,4%, до ₽596 тыс.;

Great Wall Hover H3 — минус 8,6%, до ₽573 тыс.;

OMODA C5 — минус 7,8%, до ₽1,74 млн;

Changan UNI–V — минус 6,4%, до ₽2,12 млн;

Geely Coolray — минус 6,3%, до ₽1,67 млн.

Что говорят эксперты о рынке

«Китайские автомобили с пробегом растут быстрее вторичного рынка в целом. За год их доля в предложении в целом по России увеличилась примерно на 15%, а в сегменте автомобилей не старше 10 лет — более чем на четверть», — прокомментировал директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось, что в России возобновили обсуждение праворульных автомобилей.