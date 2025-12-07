Голый мужчина вломился в цветочный магазин в Казани и устроил погром

В Казани произошел необычный инцидент с проникновением в частную собственность. По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», голый мужчина вломился в цветочный магазин, расположенный на ул. Дзержинского.

Россиянин разбил окно торговой точки, проник внутрь и учинил погром, уничтожив часть товара. Нарушитель провел в помещении магазина всю ночь.

Последствия инцидента настигли и соседнее помещение. Арендатор, находившийся рядом, испугавшись действий мужчины, убежать. В панике он выпрыгнул из окна, в результате чего получил переломы ног.

Нарушителя задержали правоохранительные органы в ту же ночь. На вопрос о мотивах своих действий мужчина объяснил, что решил проникнуть в магазин из-за сильного холода на улице.

Ранее охранник челябинского торгового центра (ТЦ) спустил все тележки по эскалатору и устроил погром.