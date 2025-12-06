Охранник челябинского ТЦ спустил все тележки по эскалатору и устроил погром

В одном из торговых центров (ТЦ) Челябинска охранник решил проблему сбора тележек нестандартным способом, спустив их все разом по эскалатору. Видео последствий инцидента разлетелось по соцсетям.

На кадрах видно, как десятки тележек на всей скорости влетают в окна ТЦ, а до этого — сбивают посетительницу.

Специалисты по эксплуатации подобного оборудования единодушно оценивают такие действия как крайне опасные и грубо нарушающие правила. Тележки, не предназначенные для перемещения по эскалаторам, могут повредить ступени, гребенку или механическую начинку. Главный риск — возможность травмирования людей, если тележка перевернется или застрянет.

Исторически подобные эксперименты известны с 1960-х годов и почти всегда заканчивались авариями. В России требования к безопасности эскалаторов регулируются государственными стандартами (ГОСТ) и техническим регламентом.

Ранее сообщалось, что в Балашихе у торгового центра поставили блокиратор за плохую парковку.