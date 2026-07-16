Голышом и в штраф: в Сочи оштрафовали отдыхающих за купание в неположенном месте и наготу
MK.RU: в Сочи оштрафовали отдыхающих за появление нагишом на пляже
В Лазаревском районе Сочи прошел рейд по пляжам и местам отдыха у воды. Как пишет MK.RU, сотрудники администрации вместе с полицией выявили двух человек, купавшихся в запрещенных местах. На обоих составили административные протоколы: по краевому законодательству за купание в зонах с запрещающими знаками грозит предупреждение или штраф в размере ₽1 тыс.
Кроме того, одного из отдыхающих задержали за появление в общественном месте без одежды и доставили в отдел полиции для разбирательства. В администрации призвали жителей и туристов соблюдать правила, пользоваться только оборудованными пляжами и уважать общественный порядок.