Голышом и в штраф: в Сочи оштрафовали отдыхающих за купание в неположенном месте и наготу

В Лазаревском районе Сочи прошел рейд по пляжам и местам отдыха у воды. Как пишет MK.RU, сотрудники администрации вместе с полицией выявили двух человек, купавшихся в запрещенных местах. На обоих составили административные протоколы: по краевому законодательству за купание в зонах с запрещающими знаками грозит предупреждение или штраф в размере ₽1 тыс.