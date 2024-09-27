Google заверил в продолжении работы бесплатных сервисов в России

Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при доступе к своим учетным записям из-за технических сбоев, но не в связи с санкциями, пояснили в компании, сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Google заявил, что занимается решением этих проблем и все еще нацелен на то, чтобы бесплатные сервисы оставались доступными для пользователей в России.

«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — говорится в сообщении.

В условиях неопределенности на рынке Google подчеркивает свою приверженность российским пользователям, несмотря на сложные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что Google начал запрещать регистрацию аккаунтов с российскими номерами.