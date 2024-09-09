Google начал запрещать регистрацию аккаунтов с российскими номерами

В Google невозможно зарегистрировать аккаунт на российский номер. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 9 сентября.

Речь идет о регистрации новых аккаунтов на российские номера, то есть сейчас фактически невозможно создать новую учетную запись. Система дает выполнить все шаги, чтобы эту запись создать, но дальше процесс останавливается — номер РФ не подтверждается. При этом использование VPN-сервисов абсолютно никак не решает проблему — ограничение не удается обойти.

Напомним, ранее стало известно об увольнении правительства в Ингушетии. Это произошло после переизбрания на пост Махмуда-Али Калиматова.