«Гора мертвецов»: экстрасенс объяснила очередную пропажу людей на перевале Дятлова

Спасатели ищут группу туристов, пропавших возле перевала Дятлова в Свердловской области, сообщает SHOT . Известно, что путешественники ночевали там же, где в 1959 году нашли обезображенные трупы студентов — именно с тех пор перевал Дятлова считается очень опасным и загадочным местом.

Пропавших туристов, как уточняется, ждали еще вчера в поселке Вижай, но туда они так не вышли. На поиски выдвинулось несколько поисково-спасательных групп.

О тайне загадочного перевала нам рассказала известная ясновидящая Бэла Уайт. По ее словам, это место неспроста пользуется дурной славой.

«Перевал Дятлова — одно из самых загадочных мест в мире, которое имеет мистический подтекст. Там местное население — манси — проводило кровавые обряды, постоянно приносило жертвы», — рассказала экстрасенс интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Местные всегда предупреждали туристов, что ходить на этот перевал очень опасно, добавила ясновидящая.

«Особенно большое значение имеет число девять, потому что на перевале Дятлова приносили девять жертв. Кроме того, именно девять человек погибли там в 1959 году. В переводе с местного диалекта это место называется «Гора мертвецов». Там находятся разлом в земной коре и энергетический портал», — пояснила Уайт.

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