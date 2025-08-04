Гордон посоветовал сидящим без воды жителям Донецка «пить мочу» и ехать к Путину

В своем выступлении на YouTube-канале другого украинского журналиста Василия Голованова телеведущий Дмитрий Гордон*, известный своими резкими высказываниями, дал совет жителям Донецка, оставшимся без воды, — употреблять собственную мочу.

Гордон* продолжал насмехаться над окружающими, заявив, что если собственная моча закончится, то можно использовать чужую.

«Воды у вас нет. Не жалуйтесь. Всё хорошо. Пейте мочу», — сказал он.

Всем недовольным дончанам Гордон посоветовал собирать манатки и «ехать к Путину».

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что обеспечение населения водой стало наиболее острой проблемой.

Одной из причин этой проблемы Пушилин назвал износ водопроводных сетей. Из-за дефицита воды власти были вынуждены сократить график подачи воды.

* - лицо, включенное в список террористов и экстремистов, которое выполняет функции иностранного агента.