Трагический финал поисков: пропавшего в Черногории российского джазмена нашли мертвым

В Черногории завершились поиски 21-летнего российского джазового музыканта Георгия С., переехавшего с семьей из Санкт-Петербурга около десяти лет назад. Местная полиция и волонтеры подтвердили обнаружение тела юноши, исчезнувшего около шести дней назад, пишет Baza, передает Газета.ру.