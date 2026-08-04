Трагический финал поисков: пропавшего в Черногории российского джазмена нашли мертвым
Baza: пропавший в Черногории 21-летний российский джазмен найден мертвым
В Черногории завершились поиски 21-летнего российского джазового музыканта Георгия С., переехавшего с семьей из Санкт-Петербурга около десяти лет назад. Местная полиция и волонтеры подтвердили обнаружение тела юноши, исчезнувшего около шести дней назад, пишет Baza, передает Газета.ру.
- Детали пропажи: Георгий вышел из дома, оставив документы в квартире и заранее выключив мобильный телефон. После этого он перестал выходить на связь.
- Маршрут и предположения: Ранее сообщалось, что музыкант направлялся в Будву на концерт группы «Мумий Тролль». Волонтеры также рассматривали версию о возможном удержании юноши деструктивной общиной (секретной организацией с признаками секты), завлекающей молодежь под видом музыкальных квартирников.
- Предварительная причина смерти: По данным черногорских СМИ и правоохранительных органов, причиной гибели трубача, по предварительной версии, стал суицид.